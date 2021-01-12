Установлены личности всех жертв пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личности всех погибших при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В квартире, где произошло возгорание, погибла хозяйка, 1976 года рождения, ее сожитель, 1982 года рождения. Также в этой квартире были обнаружены тела двух мужчин, находившихся в гостях, - 1946 года рождения и, предположительно, 1979 года рождения", - сказал Горелых.

Кроме того, по его данным, в одной из квартир на девятом этаже погибла хозяйка 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения. Также среди погибших - жильцы еще одной квартиры на девятом этаже: женщина 1982 года рождения и ее 7-летняя дочь. "Девочка умерла в скорой помощи, - добавил Горелых.

Он также уточнил, что пострадавший при пожаре 17-летний подросток - сын хозяйки квартиры, где случился пожар. "Его уже опросили сотрудники полиции. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, квартира была отключена от электроэнергии из-за большого долга. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что члены семьи пользовались свечами в темное время суток. Это и могло послужить причиной возгорания", - заявил Горелых. Он добавил, что предварительная причина смерти погибших - отравление угарным газом.

В управляющей компании "Радомир-Инвест", обслуживающей данный дом, агентству пока не удалось получить комментарий по поводу отключения электроснабжения квартиры, где произошел пожар, и наличия у ее жильцов задолженности.

Пожар в екатеринбургской многоэтажке

Как сообщалось, во вторник при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Кроме того, в детскую больницу с отравлением угарным газом и ожогами I и II степени коленей и обеих стоп был доставлен 17-летний подросток. Всего в результате инцидента пострадали девять человек, сообщил региональный Минздрав.

По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Как заявили в мэрии Екатеринбурга, семья, которая жила в квартире, ставшей очагом возгорания, была неблагополучной.

По информации СУ СКР по Свердловской области, тела погибших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным пресс-службы регионального Главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв.м. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Позднее все вернулись в свои квартиры.

Нуждающихся поручено обеспечить жильем из маневренного фонда, семьям погибших окажут материальную помощь.