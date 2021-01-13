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Спикер парламента Петербурга намерен искупаться в крещенской купели

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что обязательно примет участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости.

"Это великий православный праздник. Я убежден, что опять буду купаться, плавать в этот день", - сказал Макаров журналистам в среду.

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Он отметил, что 19 января будет организована купель у Петропавловской крепости, а также "в десятках и сотнях других мест".

"Все православные люди считают, что это сделать крайне необходимо. Мы над этим работаем, это своего рода праздник. Это не просто ритуал, это уже вошло в норму жизни", - подчеркнул Макаров.

"Ничто нас не может выбить из седла. Это добрая православная традиция, и мы ее обязательно будем продолжать. Любые морозы не помешают. Чем выше мороз, тем комфортнее после этого на воздухе (...), и я не слышал, чтобы кто-то заболел в этот день", - добавил спикер парламента.

Петербург

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