В Буйнакске приостановили подачу воды после массового отравления детей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специалисты проводят работы по промывке и хлорированию водопроводных сетей дагестанского Буйнакска, где некачественной водой отравились более 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением профилактических работ подача воды в город приостановлена, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возобновить подачу воды планируется через трое суток. В настоящее время воду местным жителям доставляют водовозами.

Ранее сообщалось, что в больницу Буйнакска с признаками отравления обратились 115 человек, в том числе 97 детей. 83 пациента были госпитализированы. Среди возможных причин отравления первоначально рассматривались загрязненная водопроводная вода и просроченные подарочные наборы для детей.

По результатам проведенного расследования выяснилось, что острую кишечную инфекцию у жителей Буйнакска вызвали бактерии, попавшие в организм детей и взрослых через водопроводную воду, сообщил Роспотребнадзор.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решением оперативного штаба запрещено использование водопроводной воды. Для обеспечения населения во все районы города направлены водовозы. Временно приостановлена деятельность детских садов.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, причиной которой стала водопроводная вода. В 2020 году, также в начале января, в Кизляре были госпитализированы сотни людей. Причиной отравления республиканская прокуратура назвала некачественную воду, идущую от водопроводной станции N 4. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.