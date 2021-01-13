Глав волгоградских управлений ФССП и Росимущества заподозрили в коррупции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Владимир Евстигнеев и глава территориального управления Росимущества Юрий Ефимов стали фигурантами уголовных дел, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

В зависимости от роли каждого возбуждены дела по п. "в" ч.5 ст.290 (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере) и п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В ведомстве уточнили, что фигуранты дела находятся на свободе, так как мера пресечения им еще не избиралась.