Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 068+711 688

Глав волгоградских управлений ФССП и Росимущества заподозрили в коррупции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Владимир Евстигнеев и глава территориального управления Росимущества Юрий Ефимов стали фигурантами уголовных дел, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

В зависимости от роли каждого возбуждены дела по п. "в" ч.5 ст.290 (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере) и п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В ведомстве уточнили, что фигуранты дела находятся на свободе, так как мера пресечения им еще не избиралась.

Волгоградская область ФССП Росимущество

Новости

В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Пандемия коронавируса

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января
Пандемия коронавируса

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');