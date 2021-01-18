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Главного пристава Волгоградской области обвинили во взяточничестве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что руководитель управления ФССП по Волгоградской области и глава территориального управления Росимущества стали фигурантами уголовных дел. В зависимости от роли каждого им инкриминируют п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе), п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, главный судебный пристав региона узнал, что на торги выставлена в рамках исполнительного производства элитная машина. Он решил купить ее для себя, но через подставное лицо. В случае победы желающий купить машину должен был оплатить комиссионный сбор - 7% от стоимости автомобиля, но он решил сэкономить и потребовал, чтобы 160 тыс. рублей оплатил за него директор организации, которая занималась организацией торгов в рамках госконтракта. Посредником в переговорах и получении денег стал глава управления Росимущества. Взамен главы ведомств пообещали бизнесмену поддержку и отсутствие штрафных санкций.

"18 января главному судебному приставу региона предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время аналогичные следственные действия будут произведены в отношении второго фигуранта", - говорится в сообщении.

Коррупционная схема была обнаружена оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и регионального главка МВД.

По данным из открытых источников, руководителем УФССП по Волгоградской области является Владимир Евстигнеев. Он возглавляет ведомство с 2018 года. Руководителем территориального управления Росимущества по Волгоградской области с окрября 2019 года является Юрий Ефимов.

Волгоградская область ФССП

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