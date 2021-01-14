Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - К медикам из-за отравления в дагестанском Буйнакске обратились 115 человек, часть пациентов получают помощь амбулаторно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского Минздрава.

В числе людей, которым потребовалась помощь, оказалось 97 детей. Госпитализированы были 83 человека, 25 пациентов были выписаны накануне, сказал собеседник агентства. У всех пациентов состояние легкой и средней степени тяжести, несколько человек проходят амбулаторное лечение. Медработники продолжают подворовые обходы для выявления отравившихся.

Ранее сообщалось, что более 60 детей попали в больницу в Буйнакске с признаками отравления. Среди возможных причин рассматривались загрязненная водопроводная вода и просроченные подарочные наборы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решением оперативного штаба запрещено использование водопроводной воды. Для обеспечения населения во все районы города направлены водовозы. Временно приостановлена работа детских садов. По данным Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию у жителей Буйнакска вызвали бактерии, которые были обнаружены в водопроводной воде.

Это не первая вспышка кишечной инфекции в Дагестане, причиной которой стала водопроводная вода. В 2020 году, также в начале января, в Кизляре были госпитализированы сотни людей. Причиной отравления республиканская прокуратура назвала некачественную воду, идущую от водопроводной станции №4. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.