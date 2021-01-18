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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
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Парламент Эстонии перешел на удаленную работу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии перейдет на удаленную работу из-за заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата. На текущей неделе все пленарные заседания пройдут дистанционно, сообщила пресс-служба парламента.

При этом депутатам разрешили участвовать в заседаниях в том числе из своих кабинетов и даже из пленарного зала, отмечает Delfi.

Спикер парламента Хенн Пыллуаас говорил ERR, что ему известно о шести заразившихся депутатах и парламентских чиновниках. Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что четыре члена фракции получили положительные тесты на COVID-19.

В Эстонии на 1,3 млн населения приходится 37 344 заразившихся коронавирусом, с начала пандемии умерли 33 человека.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Хенн Пыллуаас

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