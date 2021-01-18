Парламент Эстонии перешел на удаленную работу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии перейдет на удаленную работу из-за заражения коронавирусом депутатов и сотрудников аппарата. На текущей неделе все пленарные заседания пройдут дистанционно, сообщила пресс-служба парламента.

При этом депутатам разрешили участвовать в заседаниях в том числе из своих кабинетов и даже из пленарного зала, отмечает Delfi.

Спикер парламента Хенн Пыллуаас говорил ERR, что ему известно о шести заразившихся депутатах и парламентских чиновниках. Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что четыре члена фракции получили положительные тесты на COVID-19.

В Эстонии на 1,3 млн населения приходится 37 344 заразившихся коронавирусом, с начала пандемии умерли 33 человека.