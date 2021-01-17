Аэропорт Краснодара закрыли для расчистки от снега

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара будет закрыт для приема и отправки самолетов до позднего вечера воскресенья, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, в связи с необходимостью расчистки взлетной полосы и перрона от снега, аэропорт принял решение продлить закрытие аэродрома на прилет и вылет до 23:00 по Москве.

По данным на 17:00 по московскому времени было задержано 15 рейсов, отменено на вылет еще десять рейсов. Все находящиеся в терминале обеспечены напитками и горячим питанием, сообщила пресс-служба.

В ночь на воскресенье Краснодар накрыл мощный циклон. Начался сильный снегопад. Аэропорт приступил к расчистке взлетной полосы и рулежных дорожек и обработке их химреагентами с 03:30 по Москве. До 8 утра аэропорт продолжал прием и выпуск самолетов, но с усилением снегопада воздушная гавань столицы Кубани была вынуждена ограничить свою работу.