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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
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Эксперты ждут роста COVID-заболеваемости в Калининградской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ожидает увеличение числа заболеваний коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По информации руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры, в первые недели нового года снижения числа заболевших не отмечается. В ближайшее время следует ожидать увеличения числа заболеваний коронавирусом", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что заметно увеличилось количество болеющих в возрастной категории старше 65 лет. Есть рост заразившихся коронавирусом среди граждан 18-29 лет. Особого внимания заслуживает подъем на 30% числа заболевших среди сотрудников сферы торговли и общественного питания, на 59% - в сфере транспорта.

При этом число коек, занятых больными кононаварусом, не снижается и составляет более 1,5 тысяч ежедневно. В большинстве случаев коронавирус протекает в средней и тяжелой формах. В настоящее время в больницах 52 пациента находятся на ИВЛ, еще 540 - на респираторной поддержке.

В связи с этой ситуацией принято решение о запрете на проведение крещенских купаний, от которых ранее отказалась Калининградская епархия РПЦ. Места возможных купаний будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД.

По состоянию на 17 января в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 490 286 человек, из них выявлено 21 298 случаев заражения (19 388 человек выздоровели), умерли 213, остаются под медицинским наблюдением 6 053 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Калининградская область Елена Бабура Коронавирус

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