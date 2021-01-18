Эксперты ждут роста COVID-заболеваемости в Калининградской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Калининградской области ожидает увеличение числа заболеваний коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По информации руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры, в первые недели нового года снижения числа заболевших не отмечается. В ближайшее время следует ожидать увеличения числа заболеваний коронавирусом", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что заметно увеличилось количество болеющих в возрастной категории старше 65 лет. Есть рост заразившихся коронавирусом среди граждан 18-29 лет. Особого внимания заслуживает подъем на 30% числа заболевших среди сотрудников сферы торговли и общественного питания, на 59% - в сфере транспорта.

При этом число коек, занятых больными кононаварусом, не снижается и составляет более 1,5 тысяч ежедневно. В большинстве случаев коронавирус протекает в средней и тяжелой формах. В настоящее время в больницах 52 пациента находятся на ИВЛ, еще 540 - на респираторной поддержке.

В связи с этой ситуацией принято решение о запрете на проведение крещенских купаний, от которых ранее отказалась Калининградская епархия РПЦ. Места возможных купаний будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД.

По состоянию на 17 января в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 490 286 человек, из них выявлено 21 298 случаев заражения (19 388 человек выздоровели), умерли 213, остаются под медицинским наблюдением 6 053 человека.