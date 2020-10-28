Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Власти Кубани уже опасаются за озимые под урожай 2021 г. из-за отсутствия дождей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края, одного из ведущих производителей зерна в РФ, выражают опасения за будущий урожай озимых культур из-за отсутствия дождей этой осенью и прогнозов теплой зимы.

"Мы с моим заместителем Андреем Николаевичем Коробкой (курирует АПК - ИФ) обсуждали, будет ли осень и зима в этом году. У нас конец октября, а где осень? У нас озимые уже начинают потихоньку кое-где всходить, а снега и нет, и не предвидится. А если случится мороз – они же "голые" у нас", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время сессии краевого парламента в среду.

По его словам, из-за отсутствия влаги, наблюдавшейся в этом году, сильнее всего могли пострадать посевы риса, но исправить ситуацию помогло перераспределение водных ресурсов из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

"Мы сегодня рис-то получили только за счет того, что перераспределили водные ресурсы за счет Ставрополя и КЧР. А у них-то в следующем году воды хватит для нас? Поэтому нужно максимально задействовать программы мелиорации, создавать новые программы поддержки создания мелиорации. Расчистка русел рек должна быть", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что исправить ситуацию с отсутствием влаги в почве может только снежная зима.

"Будет ли снег? А дождями ситуацию не исправить. Чтобы уровень воды в реках поднялся, как говорят ученые, нужно как минимум три года снежных зим. Вот насколько упали запасы воды в регионе. И мы должны понимать, что делать в случае если вдруг опять ситуация с заморозками и засухой повторится", - подчеркнул глава Кубани.

Как сообщалось, всего озимыми культурами под урожай 2021 года в регионе засеяно порядка 1,8 млн гектаров, большая часть площадей - 1,6 млн гектаров - отдано под пшеницу. Кроме того, в этом году площади озимого рапса выросли на 60%.

Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур на Кубани в 2020 году снизился на 15% по сравнению с 2019 годом из-за аномальных погодных условий - весенних заморозков и последующей засухи - и составил 9,4 млн тонн, в том числе пшеницы - более 8 млн тонн. Вместе с тем, удалось сохранить высокое качество урожая, из обследованных 5 млн тонн зерна продовольственное - второго, третьего и четвертого класса - составило 86%.

Краснодарский край Кубань

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

"Аэрофлот" зафиксировал высокий спрос на зарубежные рейсы

Для главы ячейки "Аум синрике" в России попросили 18 лет колонии

Российский космонавт описал трещину на МКС

Замглавы омского Минздрава отстранен от работы из-за ЧП с пациентами

Ту-154 выполнил последний гражданский перелет в России

Ту-154 выполнил последний гражданский перелет в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');