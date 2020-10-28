Власти Кубани уже опасаются за озимые под урожай 2021 г. из-за отсутствия дождей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края, одного из ведущих производителей зерна в РФ, выражают опасения за будущий урожай озимых культур из-за отсутствия дождей этой осенью и прогнозов теплой зимы.

"Мы с моим заместителем Андреем Николаевичем Коробкой (курирует АПК - ИФ) обсуждали, будет ли осень и зима в этом году. У нас конец октября, а где осень? У нас озимые уже начинают потихоньку кое-где всходить, а снега и нет, и не предвидится. А если случится мороз – они же "голые" у нас", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время сессии краевого парламента в среду.

По его словам, из-за отсутствия влаги, наблюдавшейся в этом году, сильнее всего могли пострадать посевы риса, но исправить ситуацию помогло перераспределение водных ресурсов из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

"Мы сегодня рис-то получили только за счет того, что перераспределили водные ресурсы за счет Ставрополя и КЧР. А у них-то в следующем году воды хватит для нас? Поэтому нужно максимально задействовать программы мелиорации, создавать новые программы поддержки создания мелиорации. Расчистка русел рек должна быть", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что исправить ситуацию с отсутствием влаги в почве может только снежная зима.

"Будет ли снег? А дождями ситуацию не исправить. Чтобы уровень воды в реках поднялся, как говорят ученые, нужно как минимум три года снежных зим. Вот насколько упали запасы воды в регионе. И мы должны понимать, что делать в случае если вдруг опять ситуация с заморозками и засухой повторится", - подчеркнул глава Кубани.

Как сообщалось, всего озимыми культурами под урожай 2021 года в регионе засеяно порядка 1,8 млн гектаров, большая часть площадей - 1,6 млн гектаров - отдано под пшеницу. Кроме того, в этом году площади озимого рапса выросли на 60%.

Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур на Кубани в 2020 году снизился на 15% по сравнению с 2019 годом из-за аномальных погодных условий - весенних заморозков и последующей засухи - и составил 9,4 млн тонн, в том числе пшеницы - более 8 млн тонн. Вместе с тем, удалось сохранить высокое качество урожая, из обследованных 5 млн тонн зерна продовольственное - второго, третьего и четвертого класса - составило 86%.