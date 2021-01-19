СКР установил личность предполагаемого убийцы "Япончика"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд в Москве санкционировал заочный арест двух предполагаемых исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончик") летом 2009 года, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова, более известного как "вор в законе" "Япончик", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В частности, отметили в ведомстве, это Астамур Бутба и Нугзар Папава, "имеющие двойное гражданство - России и Республики Абхазия". По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине - "он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова".

"Остальные, ранее установленные и арестованные соучастники занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим", - говорится в сообщении.

По данным СК, после преступления Бутба и Папава убыли из России в Абхазию, "и в настоящее время, по имеющимся сведениям, находятся на территории указанной республики".

"Бутбе и Папаве заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя они заочно арестованы судом", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время при содействии компетентных органов "прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России, после чего они будут привлечены к уголовной ответственности за инкриминируемые преступления".

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года. Убийство связывали с "войной" криминальных авторитетов.

Ранее суды арестовали обвиняемых в соучастии в этом преступлении Муртаза Шаданию, Каху Газзаева, Джамбула Джанашию, а также предполагаемого заказчика убийства Илью Симонию.