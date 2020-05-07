Арестован очередной фигурант дела об убийстве Япончика Джамбул Джанашия

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашия, обвиняемого по делу об убийстве так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик), сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джанашии до 6 июля 2020 года", - сказали в суде.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия) и пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в России по делу об убийстве Иванькова были задержаны и арестованы Муртаз Шадания, который, по версии следствия, вел скрытое наблюдение за жертвой и обеспечил транспортировку оружия в Москву, а также Каха Газзаев, непосредственно предоставивший соучастникам, как считает следствие, винтовку для убийства.

Кроме того, 21 апреля Басманный суд заочно арестовал возможного заказчика преступления - Илью Симонию.

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года. Убийство связывали с "войной" криминальных авторитетов.