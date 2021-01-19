Следователи допросят сотню человек по делу бывшего схиигумена Сергия

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи допрашивают монахинь из Среднеуральского женского монастыря по делу задержанного экс-схиигумена Сергия, сообщил "Интерфаксу" адвокат Константин Стихин, представляющий интересы монахинь.

По словам адвоката, планируется допросить много людей. "Больше 100 (монахинь и прихожан допросить - ИФ) точно планируется", - отметил он.

"Судя по смыслу вопросов, (допросы ведутся - ИФ) по делу (о склонении к самоубийству - ИФ) Сергия, потому что там проповедь его, по ней и допрашиваются. Вчера 15 (было допрошено - ИФ), завтра человек 13 вызывают", - сказал он.

Стихин также уточнил, что монахини на допросах не дают никаких показаний. "Наше общее мнение, позиция такая, что отца Сергия ни за что задержали, поэтому они не будут никакую информацию там давать", - подчеркнул адвокат.

Он также сообщил, что некоторые прихожане и служащие Среднеуральского женского монастыря обратились в полицию после событий 29 декабря. "Есть заявления в полицию на действия ОМОНовцев, к кому-то насилие применили необоснованно. (...) Больше от служащих монастыря. Там изымали имущество, там изымали деньги, (...) у кого-то личные компьютеры забрали, личные ноутбуки", - сказал он, отметив, что результатов рассмотрения данных обращений пока нет.

Задержание и обвинения

В ночь на 29 декабря 2020 года на территорию монастыря, по данным его насельников, приехали люди в масках и с оружием, они задержали Сергия и устроили обыски в помещениях. По словам очевидцев, территория монастыря была оцеплена, а из бухгалтерии забрали два сейфа.

В этот же день суд в Москве арестовал экс-схиигумена Сергия, доставленного в столицу с Урала. Ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в самоуправстве.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября 2020 года. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.