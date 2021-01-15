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Арестованный бывший схимонах Сергий прекратил голодовку

Адвокат пояснила, что Сергий постился

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в склонении к самоубийству бывший схимонах Сергий (Николай Романов), прекратил сухую голодовку, которую ранее объявил в знак протеста.

"Он рассказал нам, что прекратил голодовку, которую держал 18 дней, и сегодня уже он будет принимать пищу и пить воду", - сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. По ее словам, бывший схиигумен чувствует себя нормально, бодр.

В свою очередь адвокат Сергия Светлана Герасимова сообщила агентству, что ее подзащитный постился.

"Это был пост, сегодня мы с отцом Сергием встречались, общались.(...) По благословению старцев с Афона он выходит по послушанию с поста и начинает вкушать потихоньку воду", - сказала адвокат. Она также подтвердила, что бывший схимонах чувствует себя хорошо.

По словам Герасимовой, никаких экспертиз, а также следственных действий, пока Сергий находится в "Матросской тишине" под арестом, не проводилось.

Сергий объявил сухую голодовку после заключения его под стражу. Он заявил, что категорически не согласен с избранной ему мерой пресечения.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова до 28 февраля. Защита уже обжаловала постановление суда и, как ожидается, в ближайшее время жалоба на арест будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Склонял монахинь к самоубийству - обвинения СК в адрес Сергия

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

По данным СК, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.

"В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - сообщили в СК.

Своей вины он не признает.

Экс-схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

29 декабря 2020 года полиция задержала Романова в монастыре.

Николай Романов Марина Литвинович ОНК

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