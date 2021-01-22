МИД заявил, что решение КС Молдавии ущемляет права русскоязычного населения

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Москве сожалеют о решении Конституционного суда Молдавии о лишении русского языка статуса языка межнационального общения, считают, что это ущемляет права русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии от 21 января с.г. о том, что принятый 16 декабря 2020 г. Закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова", вернувший русскому языку статус языка межнационального общения, не соответствует Конституции страны", - говорится в опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ комментарии Захаровой.

В МИД РФ отмечают, что "непонятно, как решение Конституционного суда Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями Майи Санду (президент Молдавии - ИФ) о "европейском выборе", который предполагает следование европейским ценностям", - говорится в комментарии.

В российском ведомстве обращают внимание на то, что в "Европейском союзе, куда так стремится привести Молдавию Санду, есть страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения". В Молдавии русским языком владеют 80% жителей, отмечает Захарова.

По ее словам, вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования.

"Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", - заявила официальный представитель МИД РФ.