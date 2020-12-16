Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в окончательном чтении закон о функционировании языков на территории республики, в котором русский язык становится языком межнационального общения.

Закон был принят единогласно голосами депутатов парламентского большинства - Партии социалистов и партии "Шор", передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии. Оппозиция бойкотируют заседание парламента в знак протеста против утвержденной парламентским большинством "токсичной" повестки дня.

Согласно принятому закону, во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также с предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком устного и письменного общения является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Также предусмотрено, что "государство должно создать все условия для использования и развития русского языка в качестве языка межнационального общения".

Согласно законопроекту, на русский язык должны переводиться все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

Законопроект предлагает ввести "личную ответственность" чиновников в случае, если они отказываются, по требованию граждан, дать ответ на устную или письменную петицию на русском языке.

В то же время, закон обязывает руководителей государственных учреждений владеть государственным языком.

Принятый закон призван заменить закон о функционировании языков, который функционировал раньше. Он был принят в Молдавской ССР 31 августа 1989 года, но был отменен в 2018 году Конституционным судом, который признал его "устаревшим".