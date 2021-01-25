Глава дипломатии ЕС посетит Москву и встретится с Лавровым

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 февраля проведет переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, в ходе которых состоится "обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия-ЕС", сообщили в понедельник в МИД России.

Боррель будет находиться в Москве с рабочим визитом 4-6 февраля, отметили на Смоленской площади.

На переговорах "запланирован развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ".

"Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес", - сказали в МИД РФ.