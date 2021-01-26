Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-схиигумена Сергия в феврале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Слушание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству, состоится через две недели, сообщила "Интерфаксу" адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова.

"Назначили (рассмотрение апелляции - ИФ) на 8 февраля", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, в телеграм-канале сторонников бывшего схимонаха сообщается, что арестованный экс-схиигумен, ранее находившийся в СИЗО "Матросская тишина", переведен в другое СИЗО.

"Сейчас занимаюсь этим вопросом. Предварительно, (Романов переведен в - ИФ) СИЗО-4", - сказала Герасимова, отвечая на вопрос о причинах перевода Романова и уточняя местонахождение своего подзащитного.

На этой неделе в Басманном районном суде будут рассмотрены жалобы адвоката арестованного экс-схиигумена Сергия (Романова) на действия следователей ночью 29 декабря 2020 года, когда экс-схимонаха задержали в Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область). Изначально дата рассмотрения жалобы была назначена на 19 января, но была перенесена на 27 января.

Согласно данным официального портала судов общей юрисдикции Москвы, заседания по жалобам Герасимовой будут проводиться 27 января в 10:00 и 10:30 (мск). В причинах переноса даты заседания указано: "Иные причины".

По словам Герасимовой, жалобы касаются допросов Сергия в качестве подозреваемого и обвиняемого. "Допрос в качестве подозреваемого проводился в ночное время", - сказала адвокат.

Как сообщается в телеграм-канале сторонников Сергия, по мнению адвокатов, при задержании было нарушено его право на защиту. Кроме того, защита бывшего схиигумена утверждает, что во время задержания следователи не рассмотрели ходатайство адвоката о конфиденциальном общении с подзащитным, а также о переносе ночного допроса.

Бывшего схиигумена Сергия задержали в Среднеуральском женском монастыре 29 декабря 2020 года. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал арест Романова. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Изначально бывший схиигумен был помещен в СИЗО-7 УФСИН Москвы, затем его перевели в следственный изолятор N1 ФСИН ("Матросская тишина").