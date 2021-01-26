Дума ввела штрафы за пропаганду и рекламу "веселящего газа"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем, итоговом чтении закон об административной ответственности за рекламу и пропаганду использования закиси азота (так называемый веселящий газ) в качестве одурманивающего препарата.

Законом (559100-7) вводятся штрафы за пропаганду и распространение информации о продаже закиси азота в любых целях помимо применения в промышленности и медицине.

Наказание за данные правонарушения составит от одной до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Госдума приняла закон о запрете на использование, распространение и пропаганду закиси азота в качестве одурманивающего препарата 22 декабря прошлого года, с 1 января он вступил в силу. Оба документа были внесены зампредом думского комитета по контролю и регламенту Натальей Костенко в октябре 2018 года.

О "веселящем газе"

По данным Минздрава, неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к летальному исходу, отмечается в пояснительной записке к ранее принятому закону о запрете закиси азота в качестве одурманивающего препарата. В то же время включение "веселящего газа" в список наркотических средств недопустимо, так как он активно используется в медицине для ингаляционного наркоза, а также в промышленности, напоминают авторы закона.

"Сегодня веселящий газ активно предлагают как средство развлечения - в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве - отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению. Между тем, по данным специалистов, этот газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. Результат его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти. К сожалению, жертвами чаще всего становятся именно молодые люди. Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному веществу необходимо пресечь", - заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.