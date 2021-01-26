Пострадавшую в ходе акции 23 января в Петербурге снова увезли в больницу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Жительнице города Луга Маргарите Юдиной, пострадавшей во время не согласованной властями акции в Санкт-Петербурге 23 января, стало хуже после выписки, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое представляет интересы женщины.

"Состояние Маргариты ухудшилось: женщине требуется повторная госпитализация, сейчас наш адвокат Евгений Смирнов везет ее в больницу", - сообщили в "Команде 29".

Там добавили, что в понедельник к Юдиной домой приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки, которые, однако заверили юристов, что их визит не связан с инцидентом 23 января.

"Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января", - сказал адвокат "Команды 29".

Юдина, 54-летняя жительница города Луга Ленинградской области, попала в больницу после того, как сотрудник полиции на ходу пнул ее во время акции протеста в Петербурге 23 января. Видео инцидента, произошедшего на Площади Восстания, распространили петербургские СМИ.

В МВД России сообщили о проверке обстоятельств травмирования женщины. От имени ведомства извинения Юдиной принес начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка, навестивший ее в больнице.

Позднее женщина сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет, несмотря на извинения.