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МИД РФ надеется, что процедуры по продлению ДСНВ завершатся до 5 февраля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что все ратификационные процедуры по продлению Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будут завершены до 5 февраля, когда истекает действие договора, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ратификация, судя по настроениям депутатов Государственной думы, не думаю, что затянется. После этого потребуется одобрение Совета Федерации. В любом случае, я думаю, есть все основания рассчитывать, что наше уведомление американской стороны о завершении внутрироссийских процедур ратификационных будет им передано до 5 февраля", - сказал он журналистам.

Накануне Россия и США достигли договоренности о продлении ДСНВ на пять лет, стороны обменялись соответствующими нотами.

Президент РФ уже внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор продлевается на пять лет - до февраля 2026 года.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года.

ДСНВ МИД РФ

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