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Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года.

Соглашением в данном случае является состоявшийся накануне обмен нотами о достижении договоренности о продлении СНВ-3 между Россией и США.

Законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года был внесен в Госдуму вечером во вторник президентом РФ Владимиром Путиным. В среду Госдума проголосовала за ратификацию соглашения.

Одобренный Советом Федерации закон о ратификации вступит в силу со дня официального опубликования.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие договора завершилось бы 5 февраля 2021 года, если бы стороны не договорились о его продлении.

Совет Федерации СНВ-3

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