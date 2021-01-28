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Прокурор потребовал наказать кондуктора, высадившего подростка из автобуса в мороз

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кировской области кондуктор высадила из автобуса 16-летнего подростка в 20-градусный мороз на трассе, потому что тот не смог заплатить за проезд банковской картой. Руководителю транспортного предприятия ООО "К-Ч ПТП-1" прокуратура внесла представление, потребовав наказать виновных, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел днем 11 января на трассе "Киров-Кирово-Чепецк". О нем в одном из городских пабликов рассказала мать мальчика. По ее словам, у ее сына не прошла оплата за проезд по карте, он был высажен, а потом сел в другой автобус, где за него заплатила случайная пассажирка.

По факту прошла прокурорская проверка. В надзорном ведомстве решили, что кондуктор нарушила права ребенка: "Оставление подростка на улице в зимний период, при отрицательной температуре воздуха (- 20 °C) могло создавать угрозу его жизни и здоровью".

Кировская область Кировская областная прокуратура Чепецк

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