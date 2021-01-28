В России создали тест-систему для определения коронавируса и его мутаций

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России создана тест-система, за 40 минут дающая результат по заболеванию пациента коронавирусом либо его мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу в четверг.

По ее словам, система готовится к регистрации.

Попова анонсировала появление подобных тестов в середине января. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что выявленные в РФ 1,5 тыс. мутаций коронавируса не влияют на течение болезни.

В последние месяцы стали появляться сообщения о появлении новых штаммов коронавируса в разных странах. В частности, в Великобритании распространяется более заразная разновидность коронавируса, которая, по последним данным, может быть и более опасной. Новые штаммы появились также в ЮАР и Бразилии.

В свете такого развития событий многие страны вводят новые ограничения.