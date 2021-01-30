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Стрелявший из ракетницы на митинге житель Владивостока извинился

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Житель Владивостока, стрелявший из ракетницы на митинге в прошлую субботу, публично раскаялся, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Фигурант уголовного дела о хулиганстве, стрелявший 23 января из светошумовой ракетницы в окружении людей, принес публичные извинения. Своими хулиганскими действиями правонарушитель мог причинить вред жизни и здоровью окружающих", - сказали в пресс-службе.

В отношении 21-летнего жителя Владивостока полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Как сообщила пресс-служба, кроме того, во время несанкционированной акции этот молодой человек "вел себя агрессивно и не реагировал на предупреждения должностных лиц о необходимости соблюдения общественного порядка". Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), отметили в полиции.

По ее данным, парень "принес публичные извинения сотрудникам правоохранительных органов за свое антиобщественное поведение". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Владивосток

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