Во Владивостоке оштрафовали восемь участников акции в поддержку Навального

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 500 рублей восьмерых задержанных накануне участников несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошел 23 января, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Суд вынес решения по восьми задержанным. Каждому назначен штраф в размере 500 рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на штаб Навального во Владивостоке сообщалось, что в четверг полицейские задержали не менее десяти участников несанкционированной акции, которые не подчинились требованиям полицейских, требовавших через громкоговорители освободить проезжую часть. Всем задержанным вменяли статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции).

23 января во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Навального. По данным краевых властей, на нее вышли около 500 человек. В ходе шествия участники акции перекрыли дорогу на центральной улице города - Светланской.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). По данным полиции, в пробке из-за перекрытия дорог стояли четыре "скорые", которые не могли проехать на срочные вызовы.

Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовные дела в отношении двух участников акции, которых подозревают в нападении на полицейских. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Оба фигуранта арестованы.

Также ранее за участие в акции были задержаны 12 подростков 16-17 лет, все они привлечены к административной ответственности.