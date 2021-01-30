В Ульяновской и Самарской областях окажут помощь пострадавшим в ДТП

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в субботу приняли решение об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом под Сызранью.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области, было принято решение о выплате семьям погибших в размере 1 млн рублей, пострадавшим в аварии - от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что десять взрослых пострадавших в ДТП находятся под наблюдением врачей в Сызранской больнице. Пятерым из них готовится эвакуация в медучреждения региона, состояние двоих оценивалось как средней тяжести, остальные находились в тяжелом состоянии. Ребенок в стабильно-тяжелом состоянии ночью был переведен в областную больницу.

Накануне вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen. В результате ДТП двенадцать человек погибли, 13 госпитализированы, восемь из них в тяжелом состоянии. Автобус совершал рейс из Ульяновской в Самарскую область.

Губернаторы Ульяновской области Сергей Морозов и Самарской области Дмитрий Азаров объявили 31 января траур по погибшим в аварии.