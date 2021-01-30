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Главреду "Медиазоны" грозит до 30 суток ареста

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полиция составила протокол в отношении главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Адвокат Алан Гамазов рассказал, что протокол составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия). Он отметил, что Смирнова, скорее всего, оставляют на ночь в отделении полиции.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее в субботу стало известно, что Смирнов был задержан во время прогулки с ребёнком. В "Медизоне" сообщили, что на главреда в отделе полиции Тверского района составляется административный протокол за участие в несанкционированной акции 23 января по ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекших создание помех транспорту), несмотря на то, что тогда он весь день был дома, а на улицу выходил только погулять с собаками. Смирнова задержали на сутки.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Медиазона

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