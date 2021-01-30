Полиция объяснила протокол главреду "Медиазоны"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Столичная полиция сообщила, что в отношении главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова протокол за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Протокол составлен на основании размещенного в соцсетях призыва к участию в несанкционированной акции.

В сообщении Главного управления МВД России по Москве отмечается, что была проведена проверка по сообщени, в соцсетях с призывами принять участие в несанкционированной акции 23 января. По данному факту сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Тверскому району 44-летнего жителя столицы.

Данная статья предусматривает административный штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Ранее стало известно, что Смирнов был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с ребёнком. Позже в "Медизоне" сообщили, что на главреда в отделе полиции Тверского района составляется административный протокол за участие в несанкционированной акции 23 января по ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекших создание помех транспорту), несмотря на то, что тогда он весь день был дома, а на улицу выходил только погулять с собаками.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Алан Гамазов, Смирнова, скорее всего, оставляют на ночь в отделении полиции.