В Магадане прошел согласованный митинг в поддержку Навального

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Магадане прошли протестные мероприятия на одобренной властями площадке. По информации управления УМВД по Магаданской области, в сквере имени 60-летия в Магадане собралось порядка 40 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.

В соответствии с постановлением региональной администрации эта территория города определена единым специально отведенным местом для обсуждения общественно-значимых вопросов, не требующих уведомления органов власти (численностью до ста человек).

На Камчатке малочисленная несанкционированная акция закончилась задержаниями. В Петропавловске-Камчатском, по официальной информации краевой полиции, на площади Ленина собралось около 30 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены девять граждан.