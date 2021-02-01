В Казани в день несогласованной акции разбили ограждение на набережной

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Казани в день акции 31 января в поддержку Алексея Навального было повреждено стеклянное ограждение в прибрежной зоне озера Кабан. По факту возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В минувшее воскресенье в одном пабликов Казани появилась видеозапись, на которой мужчина в черной одежде и черной маске на камеру разбивает молотком одно из звеньев стеклянного ограждения набережной озера Кабан. Он это делал в нескольких сотнях метров от здания театра имени Камала, у которого был объявлен сбор протестующих.

В Казани участники акции в поддержку арестованного Алексея Навального прошли от театра имени Камала до Кремля. Шествие не было согласованным.