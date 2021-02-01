Суд рассмотрит свыше 270 административных дел после акции в Казани

Несанкционированная акция сторонников Навального в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Вахитовский суд Казани в понедельник поступило более 270 административных дел в отношении участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

"Поступило 270 материалов. Всех, кого привезли в суд, в конвойные камеры не помещали. Все располагаются около зала судебного заседания, ожидают рассмотрения", - сказала Салова.

Информацией от МВД Татарстана о количестве задержанных участников акции "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что по итогам шествия оппозиции, прошедшего в Казани 23 января, Вахитовский суд рассмотрел 208 административных дел. В большинстве случаев суммы штрафов составили по 10 тыс. рублей.

Также сообщалось, что несогласованная с властями акция в поддержку Навального 31 января сопровождалась многочисленными задержаниями активистов.