На Урале отправили в психбольницу грабителя, застрелившего клиента банка

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд направил на принудительное лечение фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на банк в Екатеринбурге и убийстве одного из посетителей.

"Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом деяния (...) К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - сообщает пресс-служба облсуда.

По данным суда, до перемещения в медучреждение мужчина будет находиться под стражей.

В сообщении регионального СУ СКР в свою очередь отмечается, что мужчина, проживающий с семьей с октября 2018 года в Краснодарском крае, неоднократно говорил окружающим, что намерен ограбить банк, но те не придавали его словам значения, поскольку он имел постоянную работу.

Впоследствии мужчина стал употреблять спиртное, много времени проводить за компьютером, а потом и вовсе уехал из дома, сообщив родным, "чтобы больше они на него не рассчитывали". Сначала краснодарец находился в Тюмени, а в середине октября 2019 года приехал в Екатеринбург, уже с незаконно приобретенным обрезом ружья.

"Поселившись в одной из екатеринбургских гостиниц, мужчина приступил к реализации своей давней идеи о разбойном нападении на банк. В течение нескольких дней он определился с тем, на какую именно банковскую организацию он совершит разбой. Его выбор пал на отделение одного из банков по улице Малышева в Екатеринбурге", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 18 октября 2019 года житель Краснодарского края вошел в отделение банка "Открытие" в центре Екатеринбурга и, угрожая оружием, потребовал передать ему деньги. Один из посетителей предпринял попытку скрутить грабителя, но тот застрелил его. Другие посетители задержали нападавшего и передали сотрудникам частного охранного предприятия, а те – представителям МВД.

Позже экспертиза установила, что мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством.