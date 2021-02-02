В Смоленске завели дело после смерти мужчины в ходе "трэш-стрима"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Смоленские следователи по материалам СМИ возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в прямом эфире так называемого трэш-стрима, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

СМИ опубликовали сведения о мужчине, создавшем канал в одной из соцсетей, на котором он вел прямые эфиры, где издевался над людьми, злоупотребляющими спиртным. "В результате один из участников, проживающий в Смоленске, скончался, предположительно, от передозировки алкоголя", - говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время организатор "трэш-стримов", а также все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в конце января 2021 года следователи СКР организовали проверку по сообщениям СМИ о смерти мужчины в прямом эфире "трэш-стрима".

Местные СМИ сообщали, что на данном канале транслировались издевательства над маргиналами. В частности, подписчики им отправляли донаты на алкоголь, который те употребляли в прямом эфире. Смерть пожилого мужчины в прямом эфире наблюдали более сотни подписчиков YouTube-канала.

Также сообщалось, что в Роскомнадзоре поддерживают введение уголовного наказания для организаторов "трэш-стримов"