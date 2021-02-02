Песков призвал проверить жалобы на издевательства в автозаках

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения об издевательствах в автозаках над задержанными на акциях протеста должны быть проверены, а если они подтвердятся, необходимо принять меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения, поэтому здесь, опять же, нужно просто проверить конкретные факты, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о сообщениях в соцсетях, где задержанные жалуются, что находятся в автозаке по сорок часов без питания, и требуют прекратить издевательства.

У представителя Кремля также поинтересовались, кто будет проверять эти факты. "Они же задержаны... Министерство внутренних дел, наверное. Скажем так, наши правоохранители", - ответил он.

Пресс-секретарь президента также утвердительно ответил на вопрос, подключатся ли к проверке надзорные органы. "Все видят эти сообщения СМИ, они же не закрытые. Все видят, и это повод, чтобы проверить конкретные факты, насколько это соответствует действительности. Безусловно, это должно быть проверено", - сказал Песков.