Авиадебоширов с рейса Казань - Москва привлекли к ответственности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - С рейса "Казань - Москва" сняли двух распивавших спиртные напитки жителей Казани и делавшего им нецензурные замечания москвича, всех троих привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу во вторник.

В дежурную часть отдела полиции в аэропорту Казани обратился диспетчер транспортной организации, который заявил, что трое пассажиров самолета, вылетающего в Москву, нарушают правила поведения на борту лайнера, говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие сотрудники транспортной полиции обнаружили на борту двоих нетрезвых 35-летних казанцев, которые распивали спиртное и нецензурно выражались в отношении бортпроводников, а также 36-летнего москвича, нецензурно оскорблявшего пьяных попутчиков.

Мужчин несколько раз просили прекратить нарушать порядок, но они не реагировали на замечания, отметили в управлении. Тогда командир самолета решил отказать им в полете.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которые направлены в Лаишевский районный суд Татарстана.

Также все трое привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а жители Казани после прохождения освидетельствования еще и по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах).