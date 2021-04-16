Авиадебошир во Владивостоке оштрафован на 20 тыс. рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке оштрафовал пассажира за хулиганство на борту самолета на 20 тыс. рублей.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР в пятницу сообщило, что инцидент произошел в декабре 2020 года в самолете Airbus-320, который готовился к вылету по маршруту Владивосток-Красноярск.

"На борт судна поднялся нетрезвый пассажир, который оскорбил членов экипажа судна, используя нецензурную брань", - говорится в сообщении.

Мужчина не реагировал на замечания бортпроводников, оскорблял пассажиров самолета, мешал членам экипажа выполнять свои обязанности и создавал угрозу безопасности полета. Пассажир был снят с рейса. В отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), отмечается в сообщении.

Обвиняемый полностью признал вину. Фрунзенский районный суд Владивостока, где рассматривалось это уголовное дело, с учетом характеризующего личность материала, применил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель суда уточнил "Интерфаксу", что фигурант дела оштрафован на 20 тыс. рублей.