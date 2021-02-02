Власти опасаются ухудшения ситуации с COVID в Ростове из-за протестов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону могут плохо сказаться на эпидемиологической обстановке в городе, заявил заместитель губернатора региона Михаил Корнеев на заседании оперативного штаба.

"Дополнительным фактором риска ухудшения эпидобстановки в Ростове-на-Дону является проведенные 23 и 31 января шествия. Как мы предполагаем, компактное нахождение людей в одном месте, отсутствие санитарного расстояния, масок скажется на статистике заболеваемости не в лучшую сторону", - сказал Корнеев.

Он отметил, что во время шествий полиция не допустила негативного развития ситуации и обеспечила общественный порядок. Составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях.

В свою очередь в Кировском районном суде Ростова-на-Дону "Интерфаксу" сообщили, что за 31 января и 1 февраля в отношении участников воскресной протестной акции было рассмотрено 111 материалов об административных правонарушениях, назначено 42 ареста и 69 штрафов.