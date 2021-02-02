Проекты "Радио Свобода" и ее гендиректор оштрафованы еще на 2,2 млн руб.

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд оштрафовал интернет-проекты медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и директора Русской службы "Радио Свобода" Андрея Шарого на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента.

"2 февраля 2021 года мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода",- говорится в сообщении Роскомнадзора.

Наказание вынесено на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором по статье 19.34.1 КоАП РФ. СМИ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" оштрафовано на сумму 2 млн рублей (четыре протокола по 500 тыс. рублей), гендиректор организации – 200 тыс. рублей (четыре протокола по 50 тыс. рублей), уточнили в Роскомнадзоре.

27 января, ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф".

Шарый является гендиректором ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", учрежденного в РФ.

Таким образом, мировой суд рассмотрел уже 12 из 18 протоколов, которые Роскомнадзор намеревался составить в отношении проектов медиакорпорации.

Общая сумма штрафов достигла 3,3 млн рублей. Решения в силу пока не вступили и могут быть обжалованы.

Ранее в "РСЕ/РС" сообщали, что не согласны с привлечением к административной ответственности и собираются обжаловать штрафы.

12 января РКН составил первые восемь протоколов за отсутствие маркировки СМИ, признанных в РФ иноагентами, на четырех сайтах, которые являются проектами корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Всего ведомство заявляло о намерении составить в январе 18 протоколов – по 9 на СМИ и на генерального директора ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".