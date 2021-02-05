Сумма штрафов "Радио Свобода" и ее гендиректора превысила 7 млн руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы вынес решение о штрафах еще на 3,85 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" у проектов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ иноагентом).

"К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и ее генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте станции в пятницу.

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов достигла 3,3 млн рублей. Решения в силу пока не вступили и могут быть обжалованы.

Также сообщается, что медиакорпорация РСЕ/РС 5 февраля обжаловала в Тверском суде Москвы штрафы на сумму 1, 1 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в сообщениях на сайтах ее проектов.

"27 января судья мирового участка №423 Тверского суда 27 января вынес первые решения по составленным Роскомнадзором протоколам и признал их правомочными - это решение медиакорпорация и оспорила сегодня в Тверском районном суде", - говорится в сообщении.

В десятистраничном документе, который юристы медиакорпорации направили в районный суд, говорится, что действия Роскомнадзора "препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке СМИ". В апелляции также говорится, что исполнение требований вызывает недоверие к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС, а иногда их технически невозможно выполнить.

По словам регионального директора РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилла Сухоцкого, которые приводятся в сообщении, "штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом".

27 января, ООО "РСЕ/РС" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф".

2 февраля мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "РСЕ/РС" на сумму 2, 2 млн руб. Таким образом, мировой суд рассмотрел к тому моменту уже 12 из 18 протоколов, которые Роскомнадзор намеревался составить в отношении проектов медиакорпорации.

В соответствии с приказом Роскомнадзора от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.