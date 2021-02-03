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Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске
Пожар на складе автозапчастей в Красноярске
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - СКР сообщил о гибели, по предварительным данным, троих пожарных во время поисков человека в горящем здании склада автозапчастей в Красноярске.

"3 февраля 2021 года в ряде СМИ сообщалось, что в Красноярске при тушении склада автозапчастей обрушилась кровля. Во время тушения пропали трое пожарных. По предварительным данным, они погибли", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Глава Красноярска Сергей Еремин принес соболезнования родным погибшим по время возгорания склада автозапчастей.

"Весь день был на связи с группой оперативного реагирования нашего ГО и ЧС, главой Железнодорожного района, на территории которого сегодня произошло крупное возгорание склада [...] И тут такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти", - написал Еремин в своем аккаунте в инстаграме.

Он принес соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщалось, трое бойцов звена газодымозащиты пропали во время тушения горящего склада в Красноярске. Они отправились на поиски человека, который, предположительно, находился в здании. Позднее его тело было найдено, поиски пожарных продолжились.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели человека по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Крупный склад автозапчастей компании "Автотрейд" загорелся в Красноярске утром в среду. Во время пожара в здании обрушилась кровля, а площадь увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 118 человек и 37 единиц техники.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего. На место происшествия направят группу специалистов центрального аппарата ведомства.

СКР Красноярск Сергей Еремин

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