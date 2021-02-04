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Личности пожарных, погибших в Красноярске, установят с помощью экспертизы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты проведут геномную экспертизу останков тел пожарных, погибших в пожаре на складе в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка СКР в четверг.

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"Для установления личности погибших сотрудников будет назначена геномная экспертиза", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в настоящее время по факту пожара допрошены десять свидетелей и назначены четыре судмедэкспертизы.

Как сообщалось, трое пожарных погибли во время поиска человека на горящем складе автозапчастей в Красноярске. Позднее он также был обнаружен мертвым.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Красноярск

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