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Возбуждено дело о гибели рабочего при пожаре на складе в Красноярске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске в связи с гибелью рабочего склада автозапчастей при пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по региону. Троих пожарных из звена газодымзащиты, которые пошли искать этого рабочего и сами пропали, до сих пор не нашли.

Склад компании "Автотрейд" загорелся утром в среду. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метро, крыша склада обрушилась.

Губернатор края Александр Усс, побывав на месте, узнал от собственников склада, что система пожаротушения там сработала, но не справилась.

Свои проверки в связи с пожаром проведут прокуратура и МЧС.

Красноярск Автотрейд МЧС прокуратура Красноярского края Александр Усс СКР

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