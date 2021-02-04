В Красноярске 5 февраля объявлен траур по погибшим в пожаре спасателям

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура с связи с гибелью троих пожарных в пожаре на складе в Красноярске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого правительства.

"Наши товарищи пожарные, коллеги подразделения МЧС, трое, все звено полностью, погибло войдя в огонь, для того, чтобы спасти человека. Сегодня я подпишу распоряжение, которое объявит завтрашний день, пятницу 5 февраля, днем траура в Красноярском крае", - приводят в пресс-службе слова Усса.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. В результате возгорания обрушилась кровля склада, трое спасателей, искавшие человека, который мог находится в здании, перестали выходить на связь. Позднее было обнаружено тело рабочего склада, а также тела троих пожарных.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего. На место происшествия направлена группа специалистов центрального аппарата ведомства.