Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры разработало законопроект, который позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от мобильных операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. Об этом в четверг пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости".

Как отмечают издания, современное оборудование позволяет определить местонахождение мобильного телефона с точностью в несколько метров. Информация о движении обладателя сотового телефона давно используется в оперативно-розыскной деятельности, эти данные могут служить доказательством в суде. Статью о тайне связи предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Как отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики. В МТС, "Вымпелкоме" оперативно не ответили на запрос издания. Tele2 участвует в обсуждении документа, сообщили в компании. В "МегаФоне" отказались от комментариев.

"Ведомости" уточняют со ссылкой на пояснительную записку, что сведения о местонахождении аппарата не являются тайной связи по критериям, установленным Конституцией РФ и положениями Конституционного суда. В разъяснении к законопроекту говорится, что к тайне связи относятся сведения, полученные через пользовательское оборудование: переписка, телефонные переговоры, почтовые отправления и сообщения. А координаты абонента можно узнать с помощью средств связи, которые пользовательским оборудованием не являются.

Эксперты "Коммерсанта" полагают, что закон нужен не только силовым ведомствам, но и для судебных разбирательств: при принятии законопроекта полученные данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

Сейчас прослушивание телефонных переговоров или получение информации о содержании переписки абонентов связи возможно только по решению суда, который должен получить мотивированное ходатайство от правоохранителей, поясняет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

В законопроекте речь идет не о раскрытии содержания звонков или персональных данных абонентов, а лишь о передаче технической информации с оборудования о времени звонков, их длительности и местоположении мобильного телефона, который подключился к базовой станции, поясняет эксперт. Правоохранители, добавляет он, и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне. Минцифры хочет устранить пробел в регулировании, считает Липин.