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Досудебное раскрытие геолокации телефона будет разрешено только с оборудования оператора

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В законопроект Минцифры о праве силовиков без суда получать данные геолокации абонентов связи внесено уточнение, что эти сведения "могут предоставляться только с оборудования операторов связи", сообщили в пресс-службе министерства. Там добавили, что законопроект был доработан ко второму чтению, а первое чтение уже прошел.

"Доработанный Минцифры России законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации", - говорится в сообщении.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в целях оперативного поиска пропавших без вести людей, напомнили в Минцифры. Доработанный документ направлен на согласование в федеральные ведомства, а затем будет представлен для общественного обсуждения, в том числе на площадке Общественной палаты.

Замглавы ведомства Олег Иванов через пресс-службу сказал, что ежегодно в России теряются десятки тысяч людей.

"В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы. Законопроект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными", - объяснил он.

Ранее в четверг "Коммерсантъ" и "Ведомости" сообщили, что Минцифры подготовило законопроект, который позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от мобильных операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. Статью о тайне связи предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи в рамках оперативно-розыскной деятельности. Опрошенные эксперты высказали мнение, что предлагаемые нормы раньше находились в "серой зоне", а теперь Минцифры предложили просто устранить пробел в законодательстве.

Минцифра МВД ФСБ ФСО Олег Иванов Госдума

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