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Строителей будут судить за гибель рабочего при обрушении СКК "Петербургский"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу о гибели рабочего при сносе спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в январе 2020 года. Дело рассмотрит Московский суд.

По делу проходят гендиректор ООО "Техснаб" Сергей Акименко и сотрудники этой компании Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).

По версии следствия, Акименко поручил Смирнову и Иванову организовать демонтаж стадиона и найти для этого рабочих. Они наняли без заключения трудового договора 29-летнего Матвея Кучерова. Кроме того, в нарушение правил охраны труда в строительстве, его не проинструктировали о технике безопасности.

31 января 2020 года Кожухов с напарником резали ванты, удерживавшие крышу СКК. Кучеров вышел из люльки и работал на крыше с внешней стороны здания. Крыша внезапно начала обваливаться, захватив с собой часть стен. Кучеров оказался на кровле без страховки и упал с высоты 40 метров вместе с конструкциями.

После этого вице-губернатор Максим Соколов заявил, что в администрации Петербурга не знают, кто занимался демонтажом, и не получали уведомлений о начале работ. Инвестор строительства нового стадиона - "СКА-Арена". Гендиректор компании Игорь Забиран назвал обрушение плановым.

Обвиняемые признали вину. Они находятся под подпиской о невыезде.

СКК "Петербургский" (в прошлом им. Ленина) был построен к Олимпийским играм 1980 года, был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим видам. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 000 зрителей.

На его месте построят стадион к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Генпрокуратура Петербург СКК Петербургский Московский суд Матвей Кучеров Техснаб

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