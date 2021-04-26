Суд отказался закрыть дело о гибели рабочего при обрушении СКК "Петербургский"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд отклонил просьбу защиты прекратить уголовное дело о гибели рабочего при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в январе 2020 года, сообщила пресс-служба городских судов.

Адвокаты Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова просили закрыть дело и назначить им судебные штрафы. Суд это сделать отказался.

По существу суд начнет рассматривать дело 29 апреля, оно будет слушаться в особом порядке.

Акименко - исполнительный директор ООО "Техснаб" Сергей Акименко, Иванов и Смирнов - прорабы. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК). Ранее они признали вину. Они находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Акименко поручил Смирнову и Иванову организовать демонтаж стадиона и найти для этого рабочих. Они наняли без заключения трудового договора 29-летнего Матвея Кучерова и еще трех человек. В нарушение правил охраны труда, их не проинструктировали о технике безопасности.

Из материалов дела следует, что Акименко по телефону дал указание Иванову 31 января 2020 года приступить к демонтажу кожухов и вант, удерживающих крышу СКК (высота - 40 м) без подготовительных мероприятий. При этом работники не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем фигурантам дела было известно. Кроме того, работы выполнялись без организационно-технологической документации.

31 января 2020 года Кучеров с напарником резали ванты, удерживавшие крышу СКК. Кучеров по распоряжению Иванова вышел из люльки и работал на крыше с внешней стороны здания. Крыша внезапно начала обваливаться, захватив с собой часть стен. Кучеров оказался на кровле без страховки и упал с высоты 40 метров вместе с конструкциями.

После этого вице-губернатор Максим Соколов заявил, что в администрации Петербурга не знают, кто занимался демонтажом, и не получали уведомлений о начале работ. Инвестор строительства нового стадиона - "СКА-Арена". Гендиректор компании Игорь Забиран назвал обрушение плановым.

"Акименко, Смирнов и Иванов, желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда, допуская преступную небрежность, то есть не предвидя возможности самопроизвольного обрушения строения, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть последствия, грубо проигнорировали основополагающие права человека и не выполнили требования нормативно-правовых актов", - считает обвинение.

СКК "Петербургский" (в прошлом имени Ленина) был построен к Олимпийским играм 1980 года, в нем проводили соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим видам. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тысяч зрителей. Здание практически полностью обрушилось 31 января 2020 года в процессе демонтажа вант, поддерживающих крышу строения. Теперь здесь будет построен стадион к чемпионату мира по хоккею 2023 года.