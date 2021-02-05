В Петербурге арестовали третьего подозреваемого в нападении на силовиков

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу участника несанкционированного митинга оппозиции Евгения Туганкова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Мужчина отправится в СИЗО минимум до 30 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Меру пресечения в отношении Туганкова должны были избрать в минувший вторник. Однако заседание было отложено по ходатайству прокурора. Срок задержания фигуранта продлили на 72 часа.

По версии следствия, 31 января обвиняемый "с иными неустановленными лицами" несколько раз ударили кулаком и толкнули росгвардейца на Пионерской площади, где проходила несогласованная акция протеста. Своими действиями активисты причинили силовику физическую боль. Туганкову удалось скрыться с места, но его в тот же день задержали. Вину мужчина признал.

3 февраля Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 31 марта участника несанкционированной акции 31 января – 31-летнего уроженца Архангельска Артема Попова. По версии следствия, на Сенной площади города Попов двумя руками толкнул в спину водителя отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Адмиралтейскому району города. Он признал вину.

Ранее такую же меру пресечения тот же суд избрал для его земляка – 32-летнего Кирилла Богданова. Находясь в отделе полиции, он извинился за свой поступок.

31 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.