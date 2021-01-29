Житель Псковской области получил 7 лет колонии за госизмену

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Псковский областной суд вынес обвинительный приговор жителю города Печоры по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

Мужчину осудили за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну, по ст. 275 УК РФ, говорится в сообщении. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима с ограничением свободы в один год, добавили в пресс-службе.

Сведения о личности осужденного не разглашаются.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе. Никаких иных подробностей об этом уголовном деле в суде не сообщили.

Между тем, как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, осужденный - Сергей Лыхмус 1981 года рождения.

Ранее СМИ сообщали, что Лыхмус имеет двойное гражданство - России и Эстонии. Мужчина был арестован в августе 2019 года.

В июне 2020 года сообщалось о продлении Лефортовским судом Москвы срока содержания под стражей россиянам Лыхмусу и Владимиру Васильеву по делу о госизмене. Ранее по тому же делу был продлен срок стражи Александра Воробьева. Отмечалось, что, если их вина будет доказана, мужчинам грозит наказание от 12 до 20 лет заключения.

Об аресте и этапировании в Москву Васильева стало известно осенью 2019 года. По словам осведомленного источника, Васильев был арестован в августе того же года одним из судов Забайкальского края и затем доставлен в Москву.

О задержании Воробьева 5 июля прошлого года сообщила ФСБ России. Позже в суде он заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО). Воробьеву предъявили обвинение в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну и ставших известными ему по службе. Через несколько дней после задержания стало известно, что в аппарате полпреда Воробьев больше не работает.

Подробности всех трех уголовных дел не разглашались, так как материалы дела имеют гриф "Совершенно секретно".